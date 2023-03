Torino: nuova vita per la ex Pininfarina, partono i lavoro per la sede di Sargomma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto di Sargomma sarà all'insegna della sostenibilità ambientale e del risparmio energetico uniti all'innovazione offerta da una robusta infrastruttura di industria 4.0. "L’ambizione è di dare vita ad un progetto ampio, a beneficio dei nostri dipendenti, della Città di Grugliasco e in generale di tutte le realtà del territorio e delle aziende che vi si insediano - ha affermato Brigitte Sardo, ceo di Sargomma Sb-. Puntiamo al coinvolgimento di amministrazioni, enti, università, banche che condividono la nostra medesima sensibilità per l’ambiente e per le persone. Nonostante la complessità del momento, pensiamo che l’impegno costante verso la professionalità e per la qualità, non soltanto nella produzione, possa fare da leva motivazionale anche per le altre imprese del territorio". Mentre il presidente del Piemonte Alberto Cirio ha sottolineato che, "il recupero delle aree industriali dismesse è sempre un fatto positivo, lo è ancora di più quando la riconversione avviene perché l’area torna a ospitare attività produttive. Anche se il nostro sistema economico si è diversificato rispetto al passato, la manifattura continua a rappresentare un asse di sviluppo e crescita imprescindibile per la nostra economia. L’avvio in quest’area di produzioni legate all’automotive dimostra che questo territorio conserva una forte vocazione industriale e che è capace di affrontare la sfida della transizione ecologica grazie ad aziende ad alto valore innovativo", ha concluso. (segue) (Rpi)