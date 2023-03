Municipio Roma I: ok a risoluzione per proroga divieto apertura negozi di souvenir e minimarket

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella nostra battaglia contro i locali commerciali di scarsa qualità oggi abbiamo compiuto un passo importante, abbiamo approvato una risoluzione, che invieremo al Comune, con tre precise richieste: una proroga di altri tre anni del regolamento comunale 49/2019, approvato dall'amministrazione Raggi, che all'articolo 14 impediva per tre anni la possibilità di aprire negozi di vicinato, di souvenir e laboratori artigianali, nel sito Unesco del centro di Roma e che autorizzava solo i trasferimenti di licenza all'interno dello stesso territorio. Chiediamo poi l'estensione dello stesso divieto al territorio dell'ex XVII Municipio. Ed infine la divisione del territorio del Municipio in sotto ambiti. In modo tale che l'eventuale trasferimento della licenza da un locale ad un altro avvenga all'interno dello stesso ambito e non su tutto il territorio Unesco. La risoluzione, approvata a maggioranza, ha ricevuto il voto contrario delle opposizioni, compresa quella del Movimento 5 Stelle, mentre ha votato a favore il gruppo di Azione. È quanto afferma Lorenza Bonaccorsi, presidente del Municipio Roma I Centro. "La risoluzione del Municipio Roma I Centro arriva a poche settimane dalla scadenza della delibera del 2019 che avrebbe dovuto spiegare i suoi effetti per tre anni che ma che venne prolungata per un anno, a seguito della pandemia di covid, fino al 31 maggio 2023. Si tratta di un atto di Consiglio, varato dopo l'esame del presidente della commissione Commercio del Municipio, Sergio Grazioli, primo firmatario e presentatore della risoluzione stessa", conclude. (Com)