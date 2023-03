Diritti: Paladini (Sentinelli), circolare prefetto con un effetto devastante e nei fatti con valore politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il prefetto ha più volte sentito la necessità di dirci che la sua circolare non aveva assolutamente valenza politica, ma l’effetto è devastante e impatta in maniera importante sulla vita delle persone. È nei fatti che quella circolare determina qualcosa che ha anche un valore politico nel momento in cui c’è un problema che investe delle persone, delle famiglie e dei figli. La nostra battaglia non finisce con l’incontro con il prefetto, ma ci sentiamo in mobilitazione permanente”. Lo ha dichiarato Luca Paladini, referente dei Sentinelli e consigliere regionale, a proposito della richiesta del Prefetto Renato Saccone rivolta al Sindaco Giuseppe Sala di interrompere il riconoscimento alla nascita dei figli delle coppie Lgbt. “Il prefetto ha probabilmente sentito la necessità di rispondere a quel pezzo importante della cittadinanza che è sceso in piazza. Da rappresentate delle istituzioni della città di Milano ha voluto un confronto che noi abbiamo sicuramente apprezzato. Probabilmente non sarà l’ultimo incontro che faremo con lui su questa tematica”, ha concluso Paladini. (Rem)