Veneto: assessore Lavoro, necessario approfondimento di dettaglio sul sito Safilo di Longarone

- È necessario un approfondimento di dettaglio sul sito Safilo di Longarone. Lo ha dichiarato Elena Donazzan, assessore al Lavoro della Regione Veneto, che assieme all'Unità di crisi aziendali regionale, ha tenuto un tavolo di aggiornamento relativo alla situazione di Safilo, in particolare per il sito di Longarone. Alla riunione hanno partecipato, come raccontato da una nota, i rappresentanti dell'azienda, supportati da Confindustria Belluno; i rappresentanti delle categorie sindacali di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil; e la rappresentanza dei lavoratori dello stabilimento di Longarone. "E necessario un ulteriore approfondimento limitatamente al sito di Longarone che, ad oggi, occupa 468 lavoratori", ha sottolineato l'assessore Donazzan, che aggiunge: "Abbiamo ribadito la necessità che per quanto riguarda Longarone l'azienda porti elementi di dettaglio. Il metodo di lavoro della Regione non cambia. L'attività sarà serrata con le parti sindacali per non lasciare nulla di intentato rispetto al nostro obiettivo che resta la continuità produttiva e la salvaguardia dei posti di lavoro del sito di Longarone" ha poi concluso. (Rev)