Commercio: Buck (Ahk Italien), su auto elettriche cinesi oggi difficile valutare, aumentare investimenti

- È difficile valutare l’impatto che potrebbe avere l’importazione delle auto elettriche dalla Cina sull’interscambio italo-germanico “è importante avere investimenti nel settore e nelle forniture italiane”. Lo ha detto il consigliere delegato della Camera di Commercio Italo-Germanica (Ahk Italien), Joerg Buck, a margine della conferenza stampa sui risultati dell’interscambio nel 2022, che si è tenuta questa mattina a Milano. “Oggi è difficile calcolare uno sviluppo esponenziale, ma un investimento in questa direzione porta prezzi e servizi migliori” ha commentato Buck, riportando l’esempio recente della Volkswagen che “ha annunciato un nuovo modello. La gara per l’innovazione ha un chiaro orientamento, servono più investimenti anche per un personale qualificato”. Sulle auto elettriche” la posizione tedesca è chiara, ma sono necessari investimenti per infrastrutture, energia verde e una nuova generazione di batterie con materie diverse per evitare la scarsità di materie prime”. (Rem)