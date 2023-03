Ucraina: Consiglio europeo chiede a Russia ritorno in sicurezza bambini deportati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio europeo condanna con la massima fermezza la violenza sessuale e di genere. "La Russia deve garantire immediatamente il ritorno in sicurezza degli ucraini trasferiti o deportati con la forza in Russia, in particolare dei bambini". È quanto si legge nel testo di conclusioni adottate al Consiglio europeo di Bruxelles. "In questo contesto, il Consiglio europeo prende atto dei mandati di arresto recentemente emessi dalla Corte penale internazionale, nei confronti del presidente della Russia e del suo commissario per i diritti dei Bambini, per il crimine di guerra della deportazione illegale e del trasferimento di bambini ucraini dalle zone occupate dell'Ucraina alla Russia", si legge nel testo di conclusioni. (Beb)