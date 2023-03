Milano: collaborazione tra istituzioni e consolati per affido dei minori stranieri non accompagnati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Milano, il Tribunale per i Minorenni, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano e la Prefettura hanno avviato un'interlocuzione con i Consolati dei Paesi da cui provengono la maggior parte dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) attualmente in carico all'Amministrazione, con l'obiettivo di trovare soluzioni alternative al collocamento in comunità, per alleggerire la pressione sul sistema di accoglienza e favorire l'integrazione dei ragazzi e delle ragazze. Il Comune di Milano ha attualmente in carico circa 1300 minori stranieri non accompagnati, un numero quasi doppio rispetto a due anni fa e che ha portato il sistema cittadino ad andare ben oltre la sua capacità di accoglienza, tanto che ben il 30% dei ragazzi, pur essendo in carico all'Amministrazione milanese, è ospitato in comunità fuori città e addirittura fuori regione, con conseguenze negative sui percorsi di inclusione scolastica e lavorativa. (segue) (Com)