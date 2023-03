Milano: collaborazione tra istituzioni e consolati per affido dei minori stranieri non accompagnati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo strumento individuato è quello del cosiddetto affido omoculturale, che consiste nella possibilità di affidare un minore in carico al sistema dei servizi milanesi a una famiglia della stessa nazionalità, permettendo al minore di vivere in un ambiente simile al suo, sia dal punto di vista culturale che linguistico e religioso. Per promuovere questa opportunità, la Prefettura di Milano ha svolto un'importante azione propulsiva, di mediazione e raccordo al fine di avviare, insieme a tutte le istituzioni competenti, un dialogo con le rappresentanze consolari di Egitto, Albania, Tunisia e Bangladesh, da cui proviene quasi il 70 per cento dei minori stranieri non accompagnati in carico al Comune di Milano (Egitto 593, Albania 138, Tunisia 103, Bangladesh 75). L'obiettivo è che i consolati promuovano presso le comunità di riferimento la conoscenza di questa opportunità, favorendo incontri di approfondimento collettivi insieme ai professionisti del Comune di Milano e anche colloqui individuali specifici, laddove fossero necessari. L'iniziativa è aperta all'adesione di tutte le rappresentanze consolari presenti a Milano. (segue) (Com)