Milano: collaborazione tra istituzioni e consolati per affido dei minori stranieri non accompagnati (4)

- L'istituto dell'affido familiare è previsto in due forme: l'affido parentale - quando la famiglia affidataria ha un legame di parentela col minore - e l'affido eterofamiliare - quando il legame di parentela non c'è. In entrambi i casi, sono previsti l'erogazione di un contributo economico mensile alle famiglie affidatarie e rimborsi per eventuali spese mediche, scolastiche o di altra natura concordate con il servizio sociale. Nel 2022 erano attivi 20 affidi riguardanti minori stranieri non accompagnati. Potenziare il numero delle attivazioni e collocare i ragazzi in un ambiente sereno che possa favorire il loro percorso di integrazione in città è l'obiettivo della collaborazione avviata. L'affido ha lo scopo di tutelare i bambini e le bambine e il loro diritto a mantenere i legami con la propria famiglia d'origine offrendo loro nel contempo un contesto familiare che li supporti nella crescita. (Com)