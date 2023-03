Torino: Lo Russo, chiesto di intensificare gli interventi per combattere microcriminalità in Barriera di Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ripristino della legalità passa anche attraverso il presidio del territorio. Per questo occorre potenziare i controlli e la presenza delle forze dell'ordine al fine di contrastare i fenomeni di spaccio presenti e garantire ai cittadini e, in modo particolare, agli abitanti di quel quartiere, strade più sicure. Lo ha affermato questa mattina il sindaco di Torino Stefano Lo Russo durante il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, dove ha chiesto alle Forze dell'ordine di intensificare gli interventi conto la microcriminalità in Barriera di Milano. Nel 2022 sono stati 58 i controlli interforze che hanno visti impegnati Polizia, Carabinieri, Asl e Ispettorato del lavoro e da febbraio, nell'ambito del progetto Alto Impatto, vengono effettuati due servizi a settimana. Inoltre, la zona è la prima per investimento in videosorveglianza. (Rpi)