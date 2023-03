Roma: Gasparri (FI), Gualtieri chiarisca su piano casa e ritiri delega a Zevi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la bufera scaturita dalla pubblicazione in tv di alcune chat tra l’assessore alle Politiche abitative di Roma, Tobia Zevi, e un esponente dei Movimenti per la casa della Capitale; il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri di Forza Italia, in una nota afferma: "Rinnoviamo la censura nei confronti dell'assessore Zevi che sembra coltivare interlocutori che non meriterebbero la sua attenzione, soprattutto quella dell'istituzioni e vogliamo risposte chiare da Gualtieri sul piano casa". A Roma "più che i soggetti che si occupano di queste cose, sembra che il Comune mandi i documenti riguardanti la politica della casa a quelli che occupano le case - spiega Gasparri -. Ci consenta il sindaco Gualtieri, di cui ho letto la replica, una battuta. Perché dalle chat sembra che alcuni suoi assessori si mettano quasi a concordare le politiche che riguardano le abitazioni con personaggi che sono stati protagonisti delle cronache per imprese tutt'altro che conformi ai principi di un corretto comportamento". (segue) (Com)