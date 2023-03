Roma: Gasparri (FI), Gualtieri chiarisca su piano casa e ritiri delega a Zevi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Confermiamo quindi - sottolinea - tutti i dubbi e le critiche sulla gestione del Comune di Roma. Rinnoviamo la censura nei confronti dell'assessore Zevi che sembra coltivare interlocutori che non meriterebbero la sua attenzione, soprattutto quella dell'istituzioni. E vogliamo risposte chiare da Gualtieri sul piano casa, sugli interlocutori che il Comune si è scelto, sulla tolleranza nei confronti di occupazioni abusive che durano da troppo tempo. Il Comune di Roma - conclude - ha molte cose da giustificare. È inutile che Gualtieri pensi di cavarsela con poche parole perché ha molte cose che deve spiegare in materia di casa e di condotta di assessori come Zevi alla quale farebbe bene a ritirare la delega". (Com)