Fvg: Rizzetto (Fd'I), onorati per visita ministro Nordio domani a Udine

- "Siamo onorati di avere in visita domani il ministro della Giustizia Carlo Nordio in Friuli Venezia Giulia, dove a Udine incontrerà rappresentanti delle istituzioni cittadine e del territorio". Lo dichiara Walter Rizzetto, presidente della commissione Lavoro della Camera dei Deputati in merito alla visita del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in programma domani 24 marzo a Udine. Nella Sala Ajace del Comune di Udine, alle ore 11.15, si terrà un incontro che vedrà l'intervento del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio; del Sindaco di Udine, Pietro Fontanini; del Presidente Ordine degli Avvocati di Udine, Raffaella Sartori; del Presidente della Commissione Lavoro pubblico e privato, Walter Rizzetto. I lavori saranno moderati dalla giornalista del Messaggero Veneto Luana de Francisco. L'incontro sarà l'occasione per fare un focus sui primi sei mesi di governo in ambito Giustizia e allo stesso tempo analizzare le possibili future riforme nel settore. "La visita del ministro Nordio - evidenzia Rizzetto - conferma l'attenzione del governo verso il territorio del Friuli Venezia Giulia e sottolinea ancora una volta l'importanza di un confronto su tematiche locali che ci stanno particolarmente a cuore". (Com)