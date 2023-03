Uganda: inaugurato nuovo centro oculistico chirurgico finanziato da Aics con capofila Cbm Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stato dell'Africa Orientale, l'Uganda conta 45,7 milioni di abitanti, tra cui rifugiati da Sud Sudan e Congo, presenti per la maggior parte nell'area nord del Paese, la più povera. Sono tre milioni le persone con problemi visivi, ma al momento in tutto il Paese è presente un oftalmologo ogni milione di persone. Patologie come cataratta, errori refrattivi, tracoma, traumi e glaucoma portano alla cecità poiché non vengono curate a causa della mancanza di mezzi e servizi oftalmici adeguati (soprattutto nelle zone più remote). Eppure il 75% dei casi di cecità sono evitabili e curabili (la fonte dei dati è Iapb, The International Agency for the Prevention of Blindness). In questo contesto, nelle regioni di Acholi e West Nile a nord del Paese dove l'incidenza della disabilità visiva registra numeri più alti, Cbm Italia ha avviato nell'ottobre del 2020 la costruzione del centro oculistico chirurgico presso l'ospedale St. Joseph, che oggi vede la luce dopo tre anni di lavori. Il plesso prevede una nuova sala operatoria costruita secondo gli standard internazionali di accessibilità in ambito di disabilità, che rende il centro oculistico di secondo livello, ovvero capace di erogare cure diagnostiche, trattamenti specialistici e chirurgie (cataratta, errori refrattivi, chirurgie da traumi). A questo si aggiunge il rinnovamento della sala degenza dei pazienti. (segue) (Com)