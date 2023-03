Uganda: inaugurato nuovo centro oculistico chirurgico finanziato da Aics con capofila Cbm Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accesso ai servizi oftalmici di qualità si estende anche alle zone rurali più lontane: il progetto ha permesso infatti la ristrutturazione e l'equipaggiamento di altri 4 centri sanitari, oltre all'organizzazione di cliniche oculistiche chirurgiche e non chirurgiche mobili nelle comunità lontane e nei campi profughi. "Un grande orgoglio e una forte emozione mi riempiono oggi davanti a questo sogno che si concretizza: dopo tre anni di intenso lavoro, vede la luce questo nuovo centro che ci ha impegnati e uniti in una grande rete di solidarietà e di visione comune, in nome della lotta alla cecità evitabile. Questo nuovo centro, questo nuovo inizio è un tassello che mira a spezzare il circolo vizioso che lega povertà e disabilità qui in Uganda come negli altri Paesi in via di sviluppo, perché la salute visiva è un diritto di tutti", ha dichiarato Massimo Maggio, direttore di Cbm Italia. "In Uganda gli sforzi della Cooperazione italiana sono stati storicamente volti al miglioramento dell'accesso ai servizi sanitari. Il nostro impegno proseguirà in futuro con una nuova iniziativa regionale tra Kenya, Tanzania ed Uganda che prevede il coinvolgimento di una delle eccellenze italiane nel settore della salute, ovvero il Centro di salute globale della Regione Toscana. L'inaugurazione di un plesso oculistico chirurgico, reso accessibile ed inclusivo, è simbolo di una cooperazione che si sforza di garantire cure di alta qualità nei Paesi partner, e che non vuole lasciare indietro nessuno", ha detto Giovanni Grandi, direttore della sede regionale di Nairobi di Aics competente per l'Uganda. (Com)