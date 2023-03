Montenegro: ministro Interno annuncia arresto ex "re coreano delle criptovalute" Do Kwon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia montenegrina ha arrestato un uomo sospettato di essere il coreano Do Kwon, l'ex "re delle criptovalute" responsabile di un buco di oltre 40 miliardi di dollari causato dal fallimento della società di trading di criptovalute Terraform Labs. Lo ha annunciato su Twitter il ministro dell'Interno del Montenegro Filip Adzic. Il co-fondatore e amministratore delegato della società sopracitata, con sede a Singapore e fallita lo scorso anno, è stato fermato all'aeroporto di Podgorica in possesso di documenti falsi. La polizia montenegrina attende la conferma ufficiale dell'identità. Alla fine dello scorso anno, le autorità coreane avevano il sospetto che il fuggitivo si nascondesse in Serbia. Il trentunenne Kwon è accusato di frode e violazione delle regole del mercato dei capitali dopo il crollo dei token Terra Luna nel maggio scorso. A settembre, nei suoi confronti è stato emesso un mandato d'arresto internazionale dell'Interpol. Kwon è ricercato da Corea del Sud, Usa e Singapore. (Seb)