Giustizia: Lega, Pd vergogna, i bimbi non sono scudo per criminalità

22 luglio 2021

- "Se c'è qualcuno che specula sui bambini e usa la gravidanza per bieca ideologia è proprio il Pd. E' una vergogna che Schlein, Serracchiani e tutto il partito preferiscano salvare le borseggiatrici dal carcere usando i bambini come scudo. Obiettivo primario della Lega, invece, è salvare questi bimbi dall'isolamento e dal degrado sociale". Lo affermano in una nota i capigruppo di Camera e Senato della Lega, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo. (Com)