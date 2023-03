Egitto: estesi di un anno depositi del Golfo per oltre 2,6 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale d'Egitto ha annunciato l'estensione per un altro anno di un deposito del Kuwait di 2 miliardi di dollari per un anno e di un deposito degli Emirati Arabi Uniti del valore di 658,5 milioni di dollari. I kuwaitiani vantano due depositi a medio e lungo termine presso la Banca centrale egiziana per un ammontare complessivo di 4 miliardi di dollari: il primo è stato prorogato fino a settembre 2023, mentre il secondo, del valore di 2 miliardi di dollari, dovrebbe scadere il prossimo aprile. Da parte loro, gli Emirati hanno cinque depositi a medio e lungo termine, per un ammontare complessivo totale di 5,658 miliardi di dollari. Secondo i saldi risalenti all’ottobre 2022, il primo deposito ammonta a un miliardo di dollari e deve essere pagato a luglio 2026; il secondo vale un miliardo di dollari e scade a luglio 2023; il terzo vale 2 miliardi di dollari, da pagarsi in tre rate ad aprile 2023, aprile 2024 e aprile 2025. (Cae)