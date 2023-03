Fvg: Fedriga, Wartsila acceleri contatti con soggetti interessati al sito triestino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati fatti passi in avanti, ma occorre che Wartsila acceleri i contatti con i soggetti interessati al sito di Bagnoli della Rosandra. È la sintesi del presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, al termine dell’incontro che si è tenuto oggi al ministero delle Imprese e del Made in Italy sulla reindustrializzazione del sito di San Dorligo della Valle, in provincia di Trieste. Le possibili opzioni di vendita si sono ristrette a tre, ma nessuno dei possibili acquirenti ha ancora presentato una proposta vincolante e un business plan. È stato fissato al 14 aprile il termine ultimo per presentare manifestazioni di interesse vincolanti corredate di business plan, proposte che verranno valutate al prossimo tavolo già fissato per il 18 aprile. Fedriga ha chiesto all’azienda di accelerare i contatti con i soggetti interessati, “al fine di arrivare velocemente all'individuazione della nuova proprietà che si adopererà nella reindustrializzazione del sito”. L’auspicio del presidente della Regione è che “la scelta sia quella più convincente, oltre che condivisa dalle parti sociali e dalle istituzioni, e che sia anche tale da garantire una rapida ripartenza dello stabilimento come previsto dal protocollo dello scorso novembre. L'obiettivo - ha concluso Fedriga - rimane quello di mantenere la fabbrica di Bagnoli in una filiera produttiva strategica dal punto di vista nazionale e, allo stesso tempo, in accordo con le attività produttive del territorio, di garantire dei livelli occupazionali comprensivi anche dell'indotto”. (Frt)