Energia: De Poli (Udc), bene governo su tutele per famiglie e imprese più esposte a rincari

- Contro il caro bollette, “oggi in Senato, il governo ha risposto positivamente a una mia richiesta. Per famiglie cittadini e imprese sono in arrivo importanti risorse. Tra le misure annunciate ci sono l’estensione del bonus sociale alle famiglie meno abbienti, un contributo per le spese di riscaldamento, il taglio dell’Iva al cinque per cento sul gas metano e misure strutturali di sostegno alle imprese”. Lo ha detto il senatore Udc Antonio De Poli che, oggi, a palazzo Madama, durante il question time, ha presentato un’interrogazione parlamentare al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, chiedendo tutele per famiglie e imprese contro il caro-energia. “Per questo governo e per questa maggioranza – ha proseguito –, gli interventi per mitigare gli effetti del caro-bollette restano una priorità. Lo abbiamo evidenziato in Manovra, in cui abbiamo stanziato oltre 21 miliardi proprio su questo tema”. “Secondo uno studio della Cgia di Mestre – ha evidenziato ancora De Poli, illustrando l’interrogazione parlamentare al ministro –, due terzi degli aumenti delle bollette di luce e gas gravano sulle imprese, mentre il restante terzo pesa sulle tasche delle famiglie. Le criticità legate ai rincari, seppure in un contesto di minore gravità rispetto allo scorso anno, continuano a perdurare, colpendo soprattutto le famiglie con redditi più bassi e le imprese”. “Siamo consapevoli che non è possibile abbassare la guardia. Per questo motivo abbiamo chiesto e ottenuto dal governo misure di sostegno mirate a tutela proprio delle famiglie meno abbienti e delle imprese maggiormente esposte alle difficoltà connesse all’inflazione e ai rincari delle bollette di luce e gas”, ha spiegato De Poli.(Rin)