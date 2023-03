Auto: Metsola, non possiamo tornare indietro su accordi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito al regolamento sullo stop all'immatricolazione per le auto a combustione nel 2035, "non possiamo tornare indietro sugli accordi". Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, nel corso della conferenza stampa a seguito dell'incontro con i leader Ue al Consiglio europeo di Bruxelles. "Non possiamo tornare indietro sugli accordi, danneggeremmo la fiducia fra co-legislatori e i cittadini, e la credibilità del processo legislativo", ha detto. "Se i cittadini ci chiedono o ci incaricano di legiferare in un settore specifico, dobbiamo essere pronti a farlo. E una volta che lo abbiamo fatto, dobbiamo portarlo a compimento", ha aggiunto. "Il Green Deal è un pilastro fondamentale del nostro mandato. Tutto ciò che cercherà di diminuire o distogliere dalla prevedibilità legislativa di cui abbiamo bisogno, non solo come Parlamento, ma come Unione europea, è qualcosa a cui ci opporremo", ha concluso rispondendo a chi le chiedeva della lettera inviata alla presidenza svedese del Consiglio dell'Ue sul rispetto degli accordi relativi allo stop alle auto diesel e benzina nel 2035. (Beb)