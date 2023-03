Israele: proseguono le proteste contro la riforma giudiziaria, attesa per il discorso di Netanyahu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si fermano le proteste contro la riforma del sistema giudiziario in Israele, dove il governo potrebbe rallentarne la modifica. La polizia di Israele ha fermato almeno 87 persone oggi a Tel Aviv e nelle altre principali città per aver manifestato e bloccato la circolazione sulla principale arteria del Paese, Ayalon, per circa due ore, nel quadro delle proteste contro le decisioni del governo di modificare il sistema giudiziario. Intanto, l’ufficio stampa del governo ha annunciato che il primo ministro, Benjamin Netanyahu, e il ministro della Difesa, Yoav Gallant, parleranno questa sera alla popolazione. Secondo quanto riferito dall’emittente “Channel 12”, il ministro della Difesa dovrebbe chiedere al governo di cui fa parte di fermare la legge di riforma giudiziaria che ha provocato un ampio dissenso tra la popolazione e tra l’opposizione per timore che possa limitare l’autonomia del potere giudiziario. In precedenza, il portale del quotidiano israeliano “Yedioth Ahronoth” ha riferito che Gallant ha messo in guardia dal fatto che la riforma starebbe mettendo in pericolo la deterrenza dell’apparato militare israeliano e i legami con gli alleati. Nelle ultime settimane, i riservisti hanno minacciato di non presentarsi se richiamati, mettendo in difficoltà il funzionamento del sistema della Difesa nel caso di una minaccia militare. (segue) (Res)