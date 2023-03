Israele: proseguono le proteste contro la riforma giudiziaria, attesa per il discorso di Netanyahu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ipotesi di uno stop alla riforma giudiziaria sembra non piacere ad alcuni membri della coalizione di governo, che hanno minacciato di far cadere l’esecutivo. Il ministro delle Comunicazioni, Shlomo Karhi, si è schierato contro ogni possibile compromesso o blocco della legislazione sulla revisione giudiziaria. In una dichiarazione, Karhi ha affermato di essere “fermamente contrario” a qualsiasi blocco della legge. “Un passo così vergognoso dai nostri impegni porterà all'intensificarsi della protesta, all'arresto di ogni ulteriore iniziativa che vorremmo promuovere in qualsiasi campo, e alla fine allo scioglimento del governo e dell'ascesa di un nuovo governo disastroso che sarebbe il peggiore che abbiamo mai visto", ha affermato. Da parte sua, il ministro della Diplomazia pubblica, Galit Distel Atbaryan, ha invitato tutti i membri del Likud, guidato da Netanyahu, che sostengono l'interruzione della legislazione sulla revisione giudiziaria a dimettersi. “Tutti i parlamentari del Likud che intendono fermare la legge sono invitati a dimettersi. Preferibilmente oggi, meglio ancora se è adesso", ha scritto su Twitter. Infine, il partito religioso Shas ha ribadito che sosterrà qualsiasi decisione di Netanyahu. (segue) (Res)