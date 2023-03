Israele: proseguono le proteste contro la riforma giudiziaria, attesa per il discorso di Netanyahu (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla situazione interna del Paese è intervenuta anche la moglie del primo ministro, Sara Netanyahu, che ha invitato le parti a “calmare le acque e lavorare insieme per un accordo più ampio tra la popolazione israeliana”. La moglie del primo ministro è vista da parte della popolazione israeliana e dai media come una persona in grado di influenzare le scelte del marito. Alcune settimane fa, i manifestanti si sono riuniti fuori dal parrucchiere dove si trovava la donna costringendola a uscire scortata. "Chiedo ai leader dell'opposizione, la maggior parte dei quali si è astenuta dal condannare il grave incidente di Tel Aviv contro di me, di denunciare la violenza contro di me e contro personaggi pubblici prima che sia troppo tardi", ha affermato Sara in un comunicato stampa. La moglie del premier ha chiesto alle forze dell'ordine di agire con "tutti i mezzi" contro coloro che infrangono la legge, anche se osserva che "un piccolo gruppo di anarchici violenti" non rappresenta tutti i manifestanti antigovernativi. Intanto, questa sera sono previste manifestazioni antigovernative nella città a maggioranza ultraortodossa di Bnei Brak, a est di Tel Aviv. Al riguardo, il presidente Isaac Herzog ha invitato a “prevenire la violenza”. C’è il timore tra gli organi di sicurezza che le manifestazioni possano innescare conflitti con la gente del posto, molti dei quali sostengono i partiti della coalizione che sostengono la controversa legislazione giudiziaria. (Res)