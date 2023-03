Spagna: governo investirà 70 milioni di euro per creazione società di promozione sviluppo farmaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna investirà 70 milioni di euro per la creazione di una società commerciale per promuovere lo sviluppo di farmaci, terapie e tecnologie avanzate, innovative o emergenti. È quanto riferito dal ministero della Scienza e dell'Innovazione. La società avrà una partecipazione al 51 per cento di partner privati e un 49 per cento di contributo pubblico attraverso il programma Innvierte del Centro per lo sviluppo tecnologico e l'innovazione (Cditi). L'organismo sarà creato dopo una fase di analisi e valutazione delle manifestazioni di interesse ricevute dalle aziende. La Spagna ha 103 stabilimenti di produzione di farmaci per uso umano. Tuttavia, gran parte della produzione e dello sviluppo dei farmaci si sta spostando all'estero, in Paesi come la Cina o l'India, anche a causa della manodopera più economica. Uno dei punti del Piano strategico dell'industria farmaceutica è quello di favorire la produzione locale di farmaci. Secondo la ministra, Diana Morant, la costruzione dell'azienda commerciale risponde all'impegno del governo di promuovere, attraverso la scienza e l'innovazione, la medicina più avanzata e di accelerare l'arrivo sul mercato della ricerca sanitaria svolta nel sistema scientifico spagnolo per favorire l'accesso universale. (Spm)