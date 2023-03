Bce: Turco (M5s), mozione per spingere governo a immediate soluzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo M5s "ha presentato in Senato una mozione, a mia prima firma, per chiedere al governo immediate soluzioni ai dannosi effetti economici generati dall'aumento dei tassi di interesse da parte della Bce". Lo comunica in una nota il senatore Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 stelle. "All'impatto devastante su famiglie e aziende, alle prese con rate di mutui e prestiti sempre più pesanti, si aggiunge infatti un potenziale impatto destabilizzante sul sistema creditizio, soprattutto per quegli istituti che hanno in pancia le maggiori quantità di titoli di Stato e che potrebbero avere in prospettiva rischi di liquidità. Per questo, oltre a chiedere al governo, nel pieno rispetto dell'autonomia della Bce, di far sentire la sua voce contro l'errata stretta monetaria impressa dalla banca centrale, chiediamo all'esecutivo stesso di proporre in Ue un Fondo europeo di liquidità d'emergenza al fine di prevenire lo stato di difficoltà degli istituti di credito", sottolinea Turco, che aggiunge: "Così come chiediamo al governo di impegnarsi sulla strada di un'assicurazione unica sui depositi europei per rafforzare le garanzie sul pubblico risparmio. Oggi dobbiamo scongiurare crisi di fiducia e rischi di frammentazione che potrebbero infliggere un colpo durissimo all'economia italiana, purtroppo già relegata da questo governo a una misera stima di crescita del Pil 2023 del +0,6 per cento, che alla luce degli ultimi eventi appare sin troppo ottimistica". (Rin)