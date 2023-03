Trasporti: sindacati, al via mobilitazione personale soccorso stradale Aci Global Servizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stato di agitazione di tutte le lavoratrici e i lavoratori di Aci Global Servizi con riserva di intraprendere tutte le ulteriori azioni di mobilitazione del personale. Ad annunciarlo unitariamente Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti nell'azienda a partecipazione pubblica che si occupa dei servizi alla mobilità in particolare di soccorso stradale. "Nell'ultimo incontro - denunciano le organizzazioni sindacali - oltre a non essere entrati nel merito della decisione aziendale di affidare ad un service estero, collocato in Albania la gestione dell'importante commessa Stellantis, è emersa l'assoluta volontà dei vertici aziendali di gestire l'azienda in modo padronale, senza alcuna possibilità di qualsiasi forma di confronto né, tantomeno, di contraddittorio". "Va invertita radicalmente questa tendenza - chiedono infine Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti - ripristinando un clima di rispetto reciproco e di confronto tra le parti e operando affinché ACI Global Servizi possa crescere non solo in termini di quote di mercato, ma anche come livelli occupazionali e come livello complessivo delle professionalità, investendo sulle risorse interne". "Serve - chiedono infine le organizzazioni sindacali - che scendano in campo sia la proprietà, l'Automobile Club Italia, sia il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal quale dipende lo stesso Aci, affinché questa società possa diventare volano di sviluppo occupazionale in Italia, invece che all'estero". (Com)