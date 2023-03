Germania: tensioni nel governo, ministra Esteri Baerbock esorta al compromesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, ha esortato al compromesso per risolvere le tensioni che agitano il governo federale. Da Skopje dove è giunta oggi in visita, l'esponente dei Verdi ha dichiarato che la popolazione della Germania “si aspetta non una lite permanente, ma che si lavori insieme per risolvere i problemi. Da mesi, i rapporti tra nell'esecutivo del cancelliere Olaf Scholz sono guastati da divisioni e polemiche, soprattutto tra ecologisti e Partito liberaldemocratico (Fdp). Come riferisce l'emittente televisiva “Zdf”, le divergenze riguardano, in particolare, la proposta di bilancio per il 2024, la transizione energetica e la politica per il clima. Al fine di superare questa situazione, Partito socialdemocratico tedesco (Spd), Verdi e Fdp terranno un vertice di maggioranza a Berlino il 26 marzo. Alla riunione vi saranno “grandi problemi da risolvere”, ha evidenziato Lars Klingbeil, con Saskia Esken copresidente della Spd. Per affrontare le sfide attuali e future, ha aggiunto l'esponente dei socialdemocratici, è necessaria “una modalità di lavoro diversa”. Scholz non ha commentato le tensioni all'interno del suo esecutivo. Tuttavia, il portavoce del governo federale, Steffen Hebestreit, ha dichiarato che il cancelliere è “in trattative con tutti e sta muovendo le cose nella giusta direzione”. (Geb)