Fvg: Autostrade Alto Adriatico, 750 milioni di euro per ammodernamento della rete

Nuove risorse per 750 milioni di euro da destinare all'ammodernamento e alla gestione delle tratte di Autostrade Alto Adriatico. È il risultato dell'accordo firmato oggi a Trieste dall'amministratrice unica di Società Autostrade Alto Adriatico, Anna Di Pasquale, dal vicedirettore generale e direttore business di Cassa depositi e prestiti, Massimo Di Carlo, e dal principal advisor per il dipartimento di Growth capital and Project finance della Banca europea per gli investimenti, Simone Dell'Atti. Alla firma era presente anche il presidente del Friuli Venezia Giulia e commissario per l'emergenza della A4, Massimiliano Fedriga. L'operazione sottoscritta oggi è strutturata in due finanziamenti da 375 milioni di euro ciascuno, che Bei e Cdp hanno messo a disposizione di Società Autostrade Alto Adriatico per l'ampliamento e l'ammodernamento delle tratte autostradali gestite. Si tratta della A4 Venezia-Trieste, con il completamento della terza corsia, della A28 Portogruaro-Conegliano, della A23 Palmanova-Udine, della A57 Tangenziale di Mestre e della A34 Villesse-Gorizia. L'accordo prevede anche l'intervento di Sace con una copertura assicurativa nell'ambito dell'operatività di rilievo strategico per l'economia italiana sotto il profilo dell'attivazione di processi produttivi e occupazionali.