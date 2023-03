Francia-Italia: serata dedicata ad innovazione e startup all'ambasciata a Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata d'Italia a Parigi ha ospitato ieri la serata inaugurale della seconda edizione di Smau-Italy RestartsUp in Paris, manifestazione promossa dal 22 al 24 marzo da Smau, insieme a Ice Agenzia e all'ambasciata, per creare un ponte tra l'ecosistema italiano dell'innovazione, l'hub parigino e il mercato francese. Sono 35 le startup italiane partecipanti, insieme ai responsabili per l'innovazione di decine di grandi aziende italiane e francesi. "Il settore dell'innovazione risulta centrale nella collaborazione tra Italia e Francia", ha sottolineato l'ambasciatrice Emanuela D'Alessandro nel suo intervento di apertura. "Il Trattato del Quirinale conferma questo impegno al massimo livello tra i due Paesi: Parigi e Roma, attraverso meccanismi di cooperazione e concertazione, sosterranno l'innovazione in tutti gli ambiti essenziali della vita sociale ed economica, coinvolgendo attori pubblici e privati e lavorando insieme per il futuro e la competitività dell'Europa." (segue) (Frp)