Francia-Italia: serata dedicata ad innovazione e startup all'ambasciata a Parigi (2)

- Già ospitata nel 2022 dall'ambasciata in occasione della sua prima edizione, Smau-Italy RestartsUp in Paris ha lo scopo di incoraggiare gli investitori e gli imprenditori francesi a scoprire come le startup e gli incubatori italiani siano attualmente in forte espansione, offrendo al contempo strumenti cruciali per l'innovazione aziendale e fungendo da ponte tra le imprese e il mondo della ricerca. Assieme a corporate e startup, partecipano direttamente ai lavori anche quattro Regioni italiane oggi tra le più dinamiche sul fronte dell'innovazione e startup: Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna e Lazio, ciascuna di esse presente con una propria delegazione di imprese innovative. Nel corso degli incontri a Parigi, startup, imprese e grandi player del mercato internazionale discuteranno insieme forme e modalità innovative per affrontare le più rilevanti sfide del nostro tempo, quali mobilità elettrica, intelligenza artificiale, efficientamento energetico, digital health, blockchain, realtà aumentata, cybersecurity ed economia circolare. (Frp)