Fvg: Autostrade Alto Adriatico, 750 milioni di euro per ammodernamento della rete (2)

- I lavori prevedono la messa in sicurezza dell’infrastruttura, la decongestione del traffico e il mantenimento dei livelli occupazionali e consentiranno di modernizzare una tratta fondamentale che fa parte del Corridoio V Lisbona-Kiev della rete Ten-T, snodo cruciale nel collegamento dell’Europa orientale con quella occidentale. Costituita dalle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia nel 2018, Società Autostrade Alto Adriatico gestirà in-house le tratte autostradali per i prossimi 30 anni. La concessione del finanziamento fa seguito alla sottoscrizione dell’accordo di cooperazione fra il ministero dei Trasporti, la regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la regione Veneto e Società Autostrade Alto Adriatico, avvenuta lo scorso 14 luglio 2022, e precede l’effettivo subentro nella gestione delle tratte autostradali, previsto per giugno 2023. (Frt)