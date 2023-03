Omicidio Sacchi: processo in appello, restano distanti posizioni ex fidanzata e famiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Udienza dedicata alle posizioni della famiglia Sacchi e alla difesa di Anastasiya Kylemnyk, quella che si è svolta questa mattina nel processo in corte d’appello a Roma per l’omicidio di Luca Sacchi, il personal trainer ucciso il 23 ottobre 2019 in zona Colli Albani a Roma, con un colpo di pistola, durante una compravendita di droga. In primo grado, sono stati condannati Valerio Del Grosso a 27 anni, l’esecutore materiale dell’omicidio, Paolo Pirino e Marcello De Propris a 25 anni, il primo per aver partecipato alla rapina finita in omicidio, il secondo per aver fornito l’arma del delitto. Condannata a 3 anni di carcere anche Kylemnyk, ex fidanzata della vittima, ma per i soli fatti di droga. La giovane, nel processo, ricopre la doppia veste di parte lesa per essere stata aggredita da Pirino e di imputata. Le due posizioni, quelle della famiglia Sacchi e quella di Anastasiya Kylemnyk, un tempo vicine - anche perché Anastasiya ha abitato per anni a casa dei Sacchi con il fidanzato Luca - oggi appaiono lontanissime con i genitori che la accusano di non aver detto tutta la verità sulla tragica vicenda costata la vita al 24enne. (segue) (Rer)