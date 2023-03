Omicidio Sacchi: processo in appello, restano distanti posizioni ex fidanzata e famiglia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, durante l’arringa dell’avvocato Paolo Salice, che assiste la famiglia Sacchi, è emerso che il tribunale di Perugia ha archiviato la denuncia per diffamazione presentata dall'avvocato di Anastasiya Kylemnyk nei confronti dello stesso Salice. La denuncia era estesa anche al giornalista Bruno Vespa e all’ex magistrato Simonetta Matone, oggi deputata, per frasi dette durante una puntata della trasmissione "Porta a Porta" del 2020 in cui si affermava che Anastasiya era "una serpe". Salice ha chiesto la conferma della pena per tutti e tre gli imputati dell’omicidio e la sua collega Armida Decina si è concentrata, in particolare, sulla posizione di Pirino, il giovane, che armato di bastone, avrebbe aggredito prima Anastasiya e poi anche Luca Sacchi, prima che Del Grosso sparasse il colpo di pistola uccidendo il personal trainer. Decina ha rigettato la tesi della difesa secondo la quale le ferite sulle braccia Sacchi se le fosse procurate cadendo dalla moto. “Non è così – ha detto – e lo dicono le testimonianze e lo dicono le consulenze di parte e della procura”, ha detto Decina. (segue) (Rer)