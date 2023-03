Omicidio Sacchi: processo in appello, restano distanti posizioni ex fidanzata e famiglia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Subito dopo è stata la volta dell’avvocato Giuseppe Cencioni, legale di Kylemnyk. "È più che lecito sostenere che all'incontro" di Casal Monastero del 21 ottobre 2019 per concordare la compravendita di droga, "non ci fosse Anastasiya ma la fidanzata di Giovanni Princi", ha spiegato Cencioni nella sua arringa, sostenendo l'estraneità dai fatti della sua assistita e chiedendone, quindi, l’assoluzione. Il legale ha sostenuto che non era stata lei, alcuni giorni prima, a partecipare alla trattativa per l'acquisto di droga per la quale è stata condannata in primo grado a tre anni. Valerio Rispoli, coinvolto in quella trattativa intavolata con Princi l’amico di Sacchi condannato a 5 anni in un processo stralcio, ha raccontato che all'incontro c'era una ragazza con i capelli chiari, ma Anastasiya, oggi bionda, all'epoca dei fatti aveva i capelli rossi. Cencioni ha ricordato che sul telefono della fidanzata di Princi, alcuni giorni prima, era stata effettuata la ricerca della posizione del punto in cui acquirenti e e venditori della marijuana, si erano incontrati. (Rer)