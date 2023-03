Campidoglio: 1.500 nuovi dipendenti in arrivo, circa 800 funzionari per pratiche d'ufficio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Un piano assunzioni da 1.500 unità per il prossimo biennio con lo scopo di rafforzare gli uffici comunali e, soprattutto, dare uno slancio alle centinaia di pratiche necessarie per gli interventi e i cantieri da realizzare con i fondi del Pnrr e del Giubileo. Stamattina il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e l'assessore al Personale, Andrea Catarci, hanno annunciato il piano e hanno assistito alla firma dei primi duecento nuovi contratti che riguardano insegnanti ed educatori degli asili nido e delle scuole dell'infanzia. Nel dettaglio il piano assunzioni del Campidoglio prevede l'immissione nell'amministrazione pubblica di 1.399 dipendenti per il 2023. Di questi - escludendo insegnanti, psicologi e personale operativo in altri dipartimenti - negli uffici capitolini, per il 2023, corso arriveranno 60 funzionari economici, 150 funzionari amministrativi, 349 istruttori amministrativi, 115 funzionari tecnici a tempo determinato per le attività legate al Pnrr, 10 tra funzionari e istruttori, un istruttore servizi informatici e telematici. Sono 685, poco meno della metà del totale, quindi, i dipendenti che andranno a ricoprire ruoli necessari al funzionamento della macchina burocratica per il 2023. (segue) (Rer)