Campidoglio: 1.500 nuovi dipendenti in arrivo, circa 800 funzionari per pratiche d'ufficio (2)

- Negli anni successivi si aggiungeranno 31 funzionari amministrativi, 33 istruttori amministrativi, 3 dirigenti amministrativi, a completamento del piano assunzioni 2022, per sostituzione dei rinunciatari, e il reclutamento di 26 nuovi dirigenti. In tutto 93 persone che porteranno i rinforzi complessivi a 778 unità. Per duemila persone, già inquadrate a tempo indeterminato, invece sono previsti avanzamenti di carriera da concordare con i sindacati. "Siamo contenti di iniziare quest'anno con un piano assunzioni ambizioso", ha detto Gualtieri. "In questi anni la tendenza è stata indebolire i servizi e di conseguenza i cittadini. Ora la invertiamo", ha aggiunto. (segue) (Rer)