Campidoglio: 1.500 nuovi dipendenti in arrivo, circa 800 funzionari per pratiche d'ufficio (3)

- Ci sarà da fare i conti, però, non soltanto con il personale in uscita per pensionamento ma anche con le centinaia di pratiche del Pnrr e del Giubileo che hanno bisogno di risorse umane per poter andare in porto. "Abbiamo convocato i sindacati già domani, in tutto nel 2023 prevediamo un numero consistente di assunzioni maggiore di quello del 2022 che già lo scorso anno ha consentito di invertire la tendenza", ha garantito Catarci. Tuttavia si tratta di una vera e propria corsa contro il tempo. A dicembre 2016 il personale di Roma Capitale ammontava a 23.745 unità, a fine del 2021 i dipendenti erano meno di 22 mila e a oggi, secondo gli ultimi dati forniti dall'assessorato a febbraio, la dotazione organica ammonta a 22.500 dipendenti. (segue) (Rer)