Campidoglio: 1.500 nuovi dipendenti in arrivo, circa 800 funzionari per pratiche d'ufficio (4)

- Secondo le opposizioni il piano assunzioni annunciato dal Campidoglio, che contempla anche un concorso per il reperimento di 800 vigili urbani in vista del Giubileo, è insufficiente. “Il piano è del tutto insoddisfacente a colmare il gravissimo sottorganico: soprattutto per quel che concerne gli amministrativi. Il Campidoglio avrebbe potuto e dovuto fare di più in vista di importanti eventi quali il Giubileo e, probabilmente, l'Expo", ha commentato il consigliere capitolino della lista Civica Raggi, Antonio De Santis, già assessore al Personale nella giunta del Movimento 5 stelle. (Rer)