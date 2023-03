Usa: amministratore delegato di TikTok, non raccogliamo più dati rispetto ad altre piattaforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La piattaforma cinese TikTok è sempre stata “molto trasparente” nello spiegare agli utenti la tipologia e la natura dei dati che vengono raccolti dall’app. Lo ha detto l’amministratore delegato della società, Shou Zi Chew, durante la sua audizione di questa mattina di fronte alla commissione Energia e Commercio della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti. Rispondendo ad una domanda dal deputato democratico Frank Pallone, il quale ha chiesto se TikTok potrà impegnarsi a non raccogliere dati relativi alla localizzazione o allo stato di salute degli utenti statunitensi, l’amministratore delegato ha precisato che “dati come questi vengono solitamente raccolti da molti altri attori nella nostra industria”. I vertici del social network, ha aggiunto, sono “determinati a rimanere trasparenti con gli utenti, e non credo che i dati raccolti dalla piattaforma siano di più rispetto a quelli raccolti da altri social network”, come Facebook o Twitter. (Was)