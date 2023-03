Israele: parlamento assicura a Netanyahu l'immunità in caso di ordini della Corte suprema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento di Israele, la Knesset, ha approvato un disegno di legge che proteggerebbe il primo ministro, Benjamin Netanyahu, da un eventuale provvedimento del tribunale che lo obbligherebbe a dimettersi. Il provvedimento è stato approvato in terza lettura con 61 voti a favore e 47 contrari. L’opposizione aveva presentato numerose obiezioni al disegno di legge per salvare Netanyahu da potenziali problemi legali. Concretamente, il disegno di legge impedisce in modo esplicito alla Corte suprema di ordinare al premier di abbandonare l’incarico. La mossa della coalizione di governo è stata interpretata come una di risposta al potenziale timore che la Corte suprema possa sospendere dal suo incarico il primo ministro, su cui attualmente pendono tre diversi procedimenti legali per presunta corruzione, frode e abuso di fiducia. (Res)