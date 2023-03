Libano-Italia: ministro Cultura riceve l'ambasciatrice Bombardiere, focus su restauro monumenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Cultura uscente del Libano, Mohammad Mortada, ha ricevuto oggi l'ambasciatrice d'Italia a Beirut, Nicoletta Bombardiere, per discutere dello stato di avanzamento dei lavori di restauro dei monumenti archeologici di Tiro, nel sud del Paese, e di Baalbek, nella valle della Bekaa. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa libanese "Nna", le parti hanno affrontato anche il tema delle attività delle missioni universitarie italiane operanti in Libano in alcuni siti archeologici, presentando anche la prima fase di attuazione del progetto heritage presso la stazione Mar Mikhael–Gemmayzeh di Beirut. Mortada e Bombardiere hanno discusso della prossima visita in Libano di una delegazione italiana specializzata nella lotta ai crimini contro il patrimonio culturale. In questa occasione, verrà organizzato un workshop congiunto tra il ministero e la delegazione italiana per beneficiare dell'esperienza italiana in questo campo e costituire in Libano un'unità identica per assumere lo stesso ruolo. Il ministro ha elogiato le attività dell'ambasciata d'Italia in Libano e l'impegno a fianco del popolo libanese e del ministero della Cultura in queste difficili circostanze. (Lib)