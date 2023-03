Speciale infrastrutture: Acqua: Guterres, una persona su quattro non ha accesso a servizi idrici sicuri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Primo: colmare il divario nella gestione dell'acqua. I governi devono sviluppare e attuare piani che assicurino un accesso equo all'acqua per tutte le persone, preservando questa preziosa risorsa. (...) Secondo: investimenti massicci nei sistemi idrici e fognari. (...) Terzo: rendere la resilienza una priorità. Non possiamo affrontare questa emergenza del 21esimo secolo con infrastrutture di un'altra epoca. Ciò richiede investimenti in condutture, infrastrutture di distribuzione dell'acqua e impianti di trattamento resistenti ai disastri e nuovi modi per riciclare e conservare l'acqua. (...) Quarto: dobbiamo combattere il cambiamento climatico. L'azione per il clima e un futuro idrico sostenibile sono inseparabili. Non dobbiamo lesinare sforzi per limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi Celsius e soddisfare le aspettative dei Paesi in via di sviluppo per la giustizia climatica", ha proseguito il segretario generale, rilanciando la sua proposta al G20 di un patto di solidarietà per il clima in base al quale tutti i principali emettitori di CO2 raddoppino gli sforzi per ridurre le proprie emissioni e i Paesi più ricchi mobilitino risorse finanziarie e tecniche per sostenere la transizione delle economie emergenti. (Res)