Speciale infrastrutture: Olimpiadi 2026, Sala, nulla contro Torino, ma la pista di pattinaggio velocità sia a Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Nulla contro Torino, ma queando è stato il mento ha rinunciato, quindi la pista di pattinaggio velocità deve essere fatta a Milano. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell'inaugurazione della nuova piscina del Centro Sportivo Cambini Fossati a Milano, commentando la posizione assunta dal ministro alle infrastrutture Matteo Salvini che ha detto di non escludere di utilizzare Torino per questa disciplina per non tagliare fuori il Piemonte oltre a ridurre i costi. "Io – ha spiegato Sala - non voglio fare polemiche e non le faccio, io voglio dire a tutti i milanesi che sto lottando e lotterò per portare lo speed skating a Milano. Non ho nulla contro la città di Torino, dico che questo è un Paese in cui si fa presto a mandare sempre tutto in fanteria. Se è stato fatto un percorso, se Torino ha rinunciato, adesso è naturale che di fronte a un'opportunità la si assegni a Milano”. Per quanto riguarda il lato economico, Sala ha convenuto che è “giusto fare un conto economico, non so come può venire fuori in maniera diversa rispetto a portarla a Milano. Qui non ci saranno costi pubblici, perché ha solo i costi che assorbirà dalla Fiera, quindi io mi attendo che si deciderà presto a favore di Milano". Sala ha poi sottolineato che “è importante che la questione non venga messa sul piano politico: la scelta di Torino di non candidarsi in tandem con Milano e Cortina è stata presa da una sindaca, da un consiglio comunale, io c'ero e me lo ricordo, una posizione di una parte significativa della cittadinanza, per cui è inutile rinvangare”. Sala ha poi concluso ricordando che “l'idea delle Olimpiadi è cominciata nel 2017 a Lima in Perù quando, in un momento convegnistico del CIO, solamente io e Malagò abbiamo cominciato a parlare con il presidente delle possibilità delle Olimpiadi a Milano, quindi ci siamo dall'inizio, vogliamo arrivare fino alla fine portando il meglio a Milano". (Rem)