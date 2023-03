Speciale infrastrutture: Veneto, riaperte conche di Canda e Torretta Veneta, De Berti, terminati lavori per oltre 1 milione di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono voluti 60 giorni per dare il nuovo via libera alla navigazione lungo l'idrovia Fissero-Tartaro-Canal Bianco, dopo la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria delle conche di Canda e Torretta Veneta. I lavori sono stati eseguiti da Infrastrutture Venete e da ditte esterne impiegando oltre un milione di euro. "Le opere in corso - commenta la vicepresidente della regione Veneto, Elisa De Berti - dimostrano l'attenzione della regione Veneto per lo sviluppo della navigazione interna, a supporto dei traffici commerciali come alternativa al trasporto merci su strada e ferrovia, e ai traffici turistici per un diportismo lento e sostenibile. In entrambi i casi, a sostegno dell'economia veneta, con una particolare attenzione rivolta alla sostenibilità ambientale. I tempi di esecuzione dei lavori sono stati perfettamente rispettati, questo per creare meno disagi possibili agli operatori della navigazione". La regione Veneto, ha concluso De Berti, "ha già impegnato ulteriori risorse per più di 10 milioni di euro a copertura di altri interventi di riqualificazione e miglioramento della navigabilità di queste tratte regionali navigabili, che consentiranno l'escavo dei fondali e l'eliminazione di punti critici, il revamping degli impianti di automazione delle conche per l'adeguamento agli standard previsti dalle direttive europee di certificazione Ce a miglioramento della sicurezza di chi naviga". (Rev)