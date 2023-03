Speciale infrastrutture:Fvg: Rixi, accelerare su Alta velocità Venezia-Trieste e riforma legge portuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per rafforzare i traffici internazionali dei porti di Trieste e Monfalcone, occorre accelerare sull’Alta velocità e sulla riforma della legge portuale. Il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Edoardo Rixi, in visita in Friuli Venezia Giulia, ha confermato il piano di Rete ferroviaria italiana per ridurre i tempi di percorrenza sulla tratta Venezia-Trieste entro il 2026. Parlando al municipio di Monfalcone, è intervenuto anche sulla riforma della legge portuale. "Vogliamo portare avanti la revisione delle regole previste nella legge 84 sulla portualità con un confronto che avvieremo nelle prossime settimane con tutti i soggetti interessati. Nelle Autorità di sistema devono essere coinvolti i Comuni - ha aggiunto - perché le decisioni che vengono assunte, specie nei loro risvolti urbanistici, devono essere condivise con i territori interessati". (Frt)