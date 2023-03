Speciale infrastrutture: Roma, l’esperto, attacchi hacker non provocano danni permanenti ma possono essere diversivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A compiere attacchi di questo genere è il gruppo filorusso "NoName057" che sfrutta "una rete distribuita di sistemi (botnet) che, in maniera consapevole o inconsapevole, partecipano ad una determinata ora, all'attacco semplicemente impegnando il server con numerose richieste. Alcune volte non basta limitare o controllare gli accessi da un determinato paese dato che, della rete, fanno parte anche sistemi di diverse aree". Attacchi che si concentrano in occasione di circostanze significative, "lo hanno fatto in occasione della visita della Meloni in Ucraina, o della notizia di nuove armi dall'Italia al Paese sotto attacco" o anche per ridicolizzare il recente cambio al vertice dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn). Attacchi che, secondo l'esperto, possono talvolta essere dei diversivi. "I Ddos possono essere un sistema per far concentrare l'attenzione su questo tipo di attacco – dice l'esperto - e colpire altrove in maniera più pesante". Infatti esiste il rischio che i danni causati possano essere ben maggiori di una interruzione del servizio di biglietteria. Ci sono gruppi di hacker che hanno capacità e conoscenze tali "da poter manomettere fisicamente apparati industriali, cabine elettriche, infrastrutture critiche. Si può ipotizzare – dice Maracino – l'interruzione dell'energia elettrica in una città o manomettere scambi ferroviari, dispositivi aeroportuali". Scenari da evitare necessariamente con adeguate contromisure. (Rer)