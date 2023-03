Speciale infrastrutture: Roma, nuovo attacco hacker nella Capitale, disagi per gli utenti dei trasporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un attacco cibernetico ha interessato i sistemi informatici del ministero dei Trasporti e dell'azienda capitolina per il Trasporto pubblico locale, Atac. La polizia postale ha lavorato per ripristinare i sistemi informatici. L'azione è stata rivendicata sui gruppi social e canali Telegram dal gruppo filorusso "No name". Il messaggio di rivendicazione è scritto in russo e tra le altre cose recita: "Il portale del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è già andato giù dopo il nostro attacco". Si legge anche un altro messaggio: "Frattasi stiamo arrivando". Bruno Frattasi, ex prefetto di Roma, è stato recentemente nominato capo dell'agenzia nazionale per la cybersicurezza. (Rer)