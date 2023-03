Speciale infrastrutture: Torino: Ruffino (Azione), governo non ha fatto nessuna azione concreta su potenziamento metropolitana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Torino ha urgente bisogno che la rete della metropolitana sia potenziata, in modo da poter raggiungere Moncalieri, Nichelino, Orbasano, la Val Sangone e anche altre le altre aree periferiche che sono mal collegate o non sono affatto collegate alla città. Sono previsti il prolungamento della linea 1 e la realizzazione della linea 2, ma il governo non chiarisce neppure in che modo intende procedere con gli studi di fattibilità. Lo ha affermato in una nota stampa Daniela Ruffino, deputata di Azione-Italia Viva, che ha presentato sul tema un'interrogazione in Commissione al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. "Per ora – ha sottolineato Ruffino – è arrivata la rassicurazione che è stata avviata 'una proficua interlocuzione con le competenti autorità territoriali per verificare gli interventi, anche a carattere normativo, per procedere alla rapida realizzazione' delle opere. (Rpi)