Russia: vicepremier Novak, bisogni di mercato interno di petrolio soddisfatti

- Le raffinerie russe forniscono al mercato interno il volume necessario di prodotti petroliferi. E' quanto affermato dal vice primo ministro russo, Aleksandr Novak, secondo cui la situazione con la raffinazione del petrolio in Russia è stabile. "Le raffinerie operano, forniscono al mercato interno in pieno tutti i prodotti petroliferi necessari", ha detto Novak nel corso di un briefing con i giornalisti. "Allo stesso tempo, abbiamo reindirizzato le esportazioni, lavorando con i nostri partner, che sono Paesi amici che non hanno imposto né embargo né limiti sulle nostre risorse energetiche", ha aggiunto il vicepremier. (Rum)